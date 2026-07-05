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Lari 10K di Kostrad Run, Menko AHY Gaungkan Semangat untuk Indonesia Kuat

Lari 10K di Kostrad Run, Menko AHY Gaungkan Semangat untuk Indonesia Kuat
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Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengikuti Kostrad Run 2026 yang digelar di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Minggu (5/7/2026). Foto: dok sumber

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengikuti Kostrad Run 2026 yang digelar di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Minggu (5/7).

Event olah raga ini digelar dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (Harlah) ke-65 Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) TNI AD.

“Semangat berlari pagi ini mengingatkan kita bahwa membangun bangsa juga membutuhkan daya tahan, disiplin, dan kerja keras yang berkelanjutan. Nilai-nilai itulah yang selama ini ditunjukkan Kostrad dalam setiap pengabdiannya kepada bangsa dan negara," ujar AHY usai menyelesaikan lari 10 kilometer bersama ribuan peserta lainnya di kawasan Monas, Jakarta (5/7).

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Kegiatan yang diikuti sekitar 10.000 peserta tersebut mempertandingkan kategori 10 kilometer, 5 kilometer, serta 3 kilometer untuk tamu VIP.

Meski terdaftar dalam kategori VIP, AHY memilih mengikuti lintasan 10 kilometer bersama ribuan peserta lainnya.

Sebagai bagian dari keluarga besar Kostrad, AHY menyampaikan ucapan selamat atas perjalanan panjang pengabdian Kostrad dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

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“Selamat Hari Ulang Tahun ke-65 Kostrad TNI Angkatan Darat. Selama enam setengah dekade, Kostrad telah menjadi salah satu garda terdepan pertahanan negara, mengabdi dengan disiplin, loyalitas, dan semangat juang yang tidak pernah padam. Semoga Kostrad semakin profesional, modern, tangguh, dan selalu menjadi kebanggaan rakyat Indonesia,” ujar AHY.

Menurut AHY, peringatan Harlah Kostrad tahun ini memiliki makna yang semakin penting di tengah dinamika geopolitik dunia yang terus berubah serta meningkatnya ketidakpastian politik dan keamanan internasional.

Meski terdaftar dalam kategori VIP, AHY memilih mengikuti lintasan 10 kilometer bersama ribuan peserta lainnya di Kostrad Run 2026

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