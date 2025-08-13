Lari dan Selamatkan Bumi: PLN Electric Run 2025 Hadir dengan Pengalaman Unik

jpnn.com - PLN Electric Run 2025 akan digelar pada 2 November mendatang di ICE BSD, Tangerang.

Event ini menghadirkan tiga kategori menarik, yaitu 5K, 10K, dan half marathon, yang siap menyambut antusiasme para penggemar olahraga lari di Indonesia.

Sekretaris Perusahaan PT PLN (Persero) Alois Wisnuhardhana mengungkapkan PLN Electric Run 2025 merupakan bagian dari dukungan PLN terhadap program transisi energi menuju target Net Zero Emission pada 2060.

Dengan mengusung tema "Recharge As One", event ini diharapkan dapat mengajak sekitar 7.500 pelari untuk berpartisipasi sekaligus mengurangi produksi karbon hingga 21.812 kg CO?.

"PLN Electric Run ini bertujuan meningkatkan kesadaran para pelari untuk ikut serta dalam gerakan pengurangan emisi karbon, yang biasanya dihasilkan oleh kendaraan berbahan bakar minyak,” ujar Alois.

Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) juga turut mendukung pelaksanaan PLN Electric Run 2025. Event ini diharapkan bisa menjadi ajang pemanasan bagi para atlet nasional sebelum berlaga di SEA Games 2025.

"Makin banyak event lari berkualitas, makin baik bagi perkembangan prestasi atlet Indonesia," ujar Tigor, perwakilan PASI.

Salah satu atlet maraton Indonesia, Odekta E. Naibaho memberikan apresiasi tinggi terhadap PLN Electric Run 2025.