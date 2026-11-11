Lari Menyusuri Rute Getuk, Pulang Membawa Pengalaman Manis

jpnn.com, JAKARTA - Ajang lari JRF yang digelar PUMA pada pekan lalu menyisakan satu pemandangan tak biasa, kuliner lagendarisagelang—Gerobak Getuk Kalcer.

Ini bukan kebetulan, lewat aktivasi Rute Getuk, para pelari diajak meresapi cara lain dalam menikmati lari: menyusuri kota, menyapa warga, dan menjejakkan kaki di atas jejak sejarah lokal.

Ada kisah emosional di balik rute tersebut. Jalur yang dilintasi merupakan napak tilas rute harian keluarga Getuk Sri Rahayu.

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Sejak 1940-an, resep yang diciptakan Ali Mohtar di Dusun Karet diwariskan turun-temurun hingga ke cucunya, Sri Rahayu.

Setiap hari, lintas generasi keluarga ini menempuh jalan sejauh 4,6 km menuju Pasar Rejowinangun demi mengantar getuk manis ke pembeli.

Medan bergelombang yang dahulu diarungi menggunakan sepeda atau kuda kini dijajal langsung oleh para pelari.

Pengalaman menyusuri rute bersejarah ini memberi kesan mendalam bagi para pelari.

Michelle Lovelyn, yang aktif berlari sejak 2017, menemukan kembali arti kesederhanaan dalam olahraga.