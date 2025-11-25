Lari Pagi di Makassar, Hasto Kagum Banyak Warga Gemar Berolahraga
jpnn.com - JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristyanto mengapresiasi warga Makassar, Sulawesi Selatan, yang gemar berolahraga.
Dia kagum karena banyak warga Makassar, yang berolahraga lari meskipun bukan hari libur.
Hasto menyampaikan itu saat menikmati hawa segar di pagi yang cerah di kawasan CPI, Makassar, bersama warga dan komunitas lari Makassar, Selasa (25/11) pagi.
Kala melewati sejumlah warga yang ditemuinya, Hasto menyapa dengan mengucapkan selamat pagi dan meneriakkan kata 'merdeka.'
Warga pun menyambut balik dengan meneriakkan kata khas untuk penyemangat tersebut.
Sesekali Hasto juga terdengar bernyanyi kecil, menyemangati rombongan anak-anak muda yang bertahan ikut bersamanya memutari kawasan CPI.
Saat cuaca cerah berubah gerimis pun, tidak menyurutkan langkah mereka.
Hasto mengaku berolahraga selain untuk menjaga kebugaran, sekaligus megenal lebih dekat wilayah yang dikunjunginya.
Lari pagi di Makassar, Hasto kagum banyak warga yang gemar berolahraga meski bukan hari libur.
