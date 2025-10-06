Lari Sambil Beramal dan Kuatkan Komitmen Peduli Lingkungan Lewat Deloitte Runify 2025

jpnn.com, JAKARTA - Deloitte Indonesia berkomitmen meningkatkan kepedulian lingkungan melalui kegiatan lari amal Deloitte Runify dalam lari 5 kilometer di Car Free Day Jakarta pada Minggu (5/10).

President Director of PT Deloitte Konsultan Indonesia Brian Indradjaja mengatakan Deloitte Indonesia merupakan jaringan global yang terdiri dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL), firma-firma anggota, serta entitas terkaitnya. Dia mengatakan kegiatan lari amal ini bertajuk “Run to Unify”.

"Deloitte berkomitmen terus memberdayakan masyarakat dan menghadirkan solusi berkelanjutan secara lokal dan global. Melalui Deloitte Runify, kami percaya energi bersama bisa memperkuat solidaritas, memperluas dampak positif, dan membawa perubahan nyata,” kata Brian dalam jumpa pers di Deloitte Runify, Lippo Mal Nusantara pada Minggu (5/10).

Adapun kegiatan lari amal ini kata Brian, diikuti lebih dari 500 karyawan Deloitte Indonesia dalam lari 5 kilometer di Car Free Day Jakarta, sebagai wujud solidaritas, kebersamaan, dan komitmen bersama untuk masa depan yang lebih hijau dan sekaligus untuk merayakan 35 tahun Deloitte di Indonesia.



“Deloitte Runify adalah salah satu program kita yang bekerja sama dengan beberapa charity organization,” ucapnya.

Sebagai wujud komitmen pada misi keberlanjutan, dalam program Impact Month di tahun 2025, Deloitte Indonesia bekerja sama dengan kreator berbasis daur ulang olah plastik membuat berbagai karya seni dari plastik daur ulang. Kegiatan itu dari mulai dekorasi panggung hingga medali finisher yang ramah lingkungan.

“Plastik tersebut dikumpulkan melalui program Trash to Treasure yaitu kegiatan mengumpulkan limbah plastik dan kertas melalui tempat sampah terpisah di kantor Deloitte sejak September lalu dan juga dalam kegiatan beach clean-up (pembersihan pantai) bersama karyawan pada tanggal 26 September 2025. Dari limbah plastik tersebut terciptalah start/finish gate, dekorasi panggung, instalasi foto, hingga medali finisher yang ramah lingkungan dalam ajang lari amal Delotte Runify 2025,” tutur Brian.

Dia menambahkan dengan memanfaatkan sampah plastik daur ulang dan menerapkan pengelolaan acara yang ramah lingkungan, pihaknya menunjukkan komitmen nyata pada keberlanjutan dan menjadi inspirasi bagi organisasi lain dalam menciptakan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat.