Laris Manis, eMotor Tyranno Sudah Terpesan 3.000 Unit dalam Sebulan

jpnn.com, JAKARTA - Indomobil eMotor Internasional (IEI) kembali meramaikan pasar otomotif kendaraan listrik di Indonesia melalui kehadiran skuter matik (skutik) Tyranno.

Dengan memiliki desain adventure, motor listrik itu langsung mendapatkan antusiasme dari publik di tanah air.

Pasalnya sejak dirilis di Jakarta Fair Kemayoran pada 16 Juni 2025, skutik listrik itu membukukan 1.000 Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) hanya dalam hitungan sepekan.



CEO Indomobil Emotor Internasional, Pius Wirawan mengatakan sejak kehadirannya motorr listrik ini langsung banyak memikat hati para rider di Indonesia.

Menurut dia penerimaan pasar terhadap Tyranno makin besar ketika motor itu melakukan regional launching di 7 kota besar Indonesia pada Juli 2025.

"Lebih dari 3.000 unit motor Tyranno langsung terpesan selama periode itu," ujar Pius dalam siaran persnya, Selasa (18/11).



Desain Tyranno mengusung kombinasi antara tampilan stylish, ketangguhan, dan kenyamanan.

eMotor Tyranno juga menunjukkan kendaraan bermotor yang ramah lingkungan dan dilengkapi teknologi terkini, saat ini semakin diterima masyarakat Indonesia.



Dalam perjalanannya, eMotor Tyranno mendapatkan antusias yang tinggi dari berbagai kalangan konsumen.

Indomobil eMotor juga telah sukses menggelar kopdar perdana melalui kegiatan bertajuk Eatventure di Cisauk, Tangerang.

Momen ini menjadi langkah awal yang bermakna bagi Indomobil eMotor dalam membangun hubungan dua arah yang kuat bersama komunitas, sekaligus memberi ruang bagi pengguna untuk berbagi pengalaman, ide, serta aspirasi.