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Laris Manis, Panda Bonds RI Kebanjiran Pesanan Capai Rp 44,98 Triliun

Laris Manis, Panda Bonds RI Kebanjiran Pesanan Capai Rp 44,98 Triliun
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Panda Bond Insonesia laris manis. Foto: Ricardo/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Penerbitan perdana Panda Bonds oleh Pemerintah Indonesia disambut sangat positif para investor di pasar domestik Tiongkok.

Tingginya minat pasar terlihat dari total penawaran masuk atau peak orderbook yang mencapai sekitar CNY 17,0 miliar atau setara Rp 44,85 triliun.

Angka penawaran tersebut mencatatkan tingkat kelebihan permintaan atau bid-to-cover ratio hingga mencapai 2,4 kali lipat dari target.

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Besarnya permintaan investor memungkinkan pemerintah memperoleh biaya pendanaan yang efisien melalui penetapan yield yang sangat kompetitif.

Pencapaian itu diklaim mencerminkan kuatnya kepercayaan investor terhadap fundamental ekonomi serta kredibilitas pengelolaan fiskal Indonesia.

"Tingginya order book dan pricing yang kompetitif mencerminkan kuatnya kepercayaan investor," begitu dikutip dari keterangan pers Kemenkeu, Sabtu (25/7).

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Selain itu, instrumen Surat Utang Negara berdenominasi Yuan berhasil mengantongi peringkat AAA dengan prospek stabil.

Peringkat kredibilitas tertinggi tersebut diberikan secara resmi oleh lembaga pemeringkat China Lianhe Credit Rating Co., Ltd.

Penerbitan perdana Panda Bonds oleh Pemerintah Indonesia disambut sangat positif para investor di pasar domestik Tiongkok.

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