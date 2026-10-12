Laris Manis, SUV PHEV Ini Terjual 10 Ribu Unit Hanya dalam 12 Menit

jpnn.com - Geely Battleship 700 yang baru saja diperkenalkan kepada publik mendaptkan sambutan yang baik dari konsumen.

Mobil yang bermain di kelas Sport Utility Vehicle (SUV) plug-in hybrid (PHEV) itu membukukan pemesanan lebih dari 10 ribu hanya dalam waktu 12 menit.

Respons baik tersebut menjadi sinyal awal bahwa Battleship 700 mampu menarik perhatian pasar, terutama bagi konsumen yang mencari kendaraan dengan desain modern dan karakter tangguh.

CarNewsChina pada Minggu melaporkan, penantang dari BYD Fang Cheng Bao Ti7 itu dibangun dengan menggunakan platform GTA yang dikembangkan khusus untuk kendaraan energi baru berkemampuan off-road.

Secara dimensi, Battleship 700 memiliki panjang 5.085 mm, lebar 1.999 mm, tinggi 1.912 mm, dan jarak sumbu roda 2.900 mm.

Desainnya mengusung bodi mengotak khas SUV petualang, dengan jarak terendah ke tanah 233 mm serta sudut pendekatan 30 derajat dan sudut keberangkatan 31 derajat.

Geely menyediakan tiga pilihan konfigurasi sistem penggerak, seperti mesin 1.500 cc turbo dengan satu motor listrik menghasilkan tenaga gabungan 469 hp dan torsi 605 Nm dan juga pilihan tiga motor listrik dengan mesin 1.500 cc menghasilkan 925 hp dan torsi 1.165 Nm.

Sementara itu, varian tertinggi menggabungkan mesin 2.000 cc turbo dengan tiga motor listrik.