Lasarus: Komisi V DPR Tidak Pernah Minta Alfamart dan Indomaret Ditutup

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menegaskan DPR RI tidak pernah mengeluarkan pernyataan dukungan untuk menutup Alfamart dan Indomaret di seluruh wilayah Indonesia.

Menurutnya, berita DPR mendukung Alfamart dan Indomaret ditutup adalah hoaks dan tendensius.

“Saya sampaikan dan bisa disaksikan lewat rekaman rapat antara Komisi V DPR RI dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal tidak ada pernyataan kami yang meminta Alfamart dan Indomaret supaya ditutup, terlampir akan kami lampirkan kesimpulan rapat sebagai bukti dokumen resmi keputusan rapat,” kata Lasarus kepada wartawan, Jakarta, Senin (23/2).

Hal itu menanggapi informasi yang beredar melalui media sosial Instagram oleh pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab.

Dalam instagram tersebut menampilkan foto Ketua DPR RI Puan Maharani seolah mengeluarkan pernyataan bahwa DPR RI memberikan dukungan terkait penutupan Alfamart dan Indomaret tersebut.

“Dalam instagram tersebut menampilkan Ibu Puan Maharani Ketua DPR RI yang sangat saya kagumi dan hormati dengan ini, saya Lasarus, S.Sos, M.Si, menyatakan yang membuat pernyataan terkait sebaran Alfamart dan Indomaret tersebut adalah saya bukan Ibu Puan Maharani,” terang Lasarus.

Lasarus menegaskan penyebar berita hoax melalui media sosial Instagram tersebut memiliki niatan tertentu dan tidak bertanggung jawab.

“Sekali lagi saya ingin sampaikan Instagaram yang beredar dengan menampilkan foto Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani dengan tulisan” DPR DUKUNG MENTERI DESA TUTUP ALFAMART-INDOMARET DEMI KOPERASI DESA” adalah berita HOAKS dan tendensius,” tegas Lasarus.