Last Forever, LANY Makin Dekat dengan Album Baru

jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - Band pop-rock asal Amerika Serikat, LANY kembali merilis lagu terbaru yang bertitel Last Forever.

Sama seperti single Know You Naked yang diluncurkan beberapa waktu lalu, lagu tersebut merupakan bagian dari album, Soft yang akan dirilis pada 10 Oktober 2025 melalui Virgin Music.

Last Forever hadir dengan nuansa synth senja dan dentuman pelan yang menghanyutkan pendengar ke dalam atmosfer sinematik.

Lagu itu lembut namun tegas, sarat dengan nuansa khas LANY yang berkilau sekaligus memancarkan kepercayaan diri yang tenang dari sebuah band yang semakin nyaman dengan diri sendiri.

Semua terasa seperti tarikan napas panjang, penuh nostalgia, berkilau dan luas, sekaligus menjadi penutup yang kuat dari sebuah album yang menjadikan kelembutan sebagai kekuatannya.

Soft menandai album pertama LANY dalam dua tahun terakhir, mengeksplorasi kontras baik secara tematik maupun visual, memadukan kerasnya fisik dengan kejujuran tanpa filter untuk menciptakan dualitas yang mencolok di inti proyek ini.

Lahir dari pengalaman hidup yang mengubah segalanya, album tersebut menangkap langkah berani band dalam menghadapi godaan untuk menjadi keras, namun memilih tetap lembut di intinya, sambil membangun lapisan luar yang lebih kuat untuk melindungi kerentanan tersebut.

Setiap lagu ditulis bersama oleh vokalis utama Paul Klein, yang lirik emosional dan khasnya telah membuat LANY berhasil mengumpulkan basis penggemar global yang setia.