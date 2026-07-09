Lastri: Arwah Kembang Desa Jadi Film Terakhir Gary Iskak
jpnn.com, JAKARTA - Istri mendiang Gary Iskak, Richa Novisha turut menghadiri acara gala premier film Lastri: Arwah Kembang Desa.
Film itu merupakan karya terakhir dari Gary Iskak yang berpulang akhir November 2025 lalu.
Richa Novisha mengaku harus mempersiapkan hati untuk mengikuti gala premier dan menyaksikan filmnya nanti.
"Tadi masuk ke sini lagi menguatkan hati sih sebenarnya," ungkap Richa Novisha di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (9/7).
Meski begitu, perempuan berusia 40 tahun itu mengaku bahagia karena film tersebut merupakan salah satu kenangan dari mendiang sang suami.
Baginya, film Lastri: Arwah Kembang Desa tidak sekadar tontonan, tetapi juga sebuah medium untuknya melepaskan rindu dengan Gary Iskak.
"Senang banget ada kenangan memori yang insyaallah akan terkenang seumur hidup dengan menonton film ini. Setidaknya ada momen mengobati kangen ya, begitu," ucapnya.
Richa Novisha pun menunjukkan antusiasmenya untuk segera menyaksikan film tersebut.
Istri mendiang Gary Iskak, Richa Novisha turut menghadiri acara gala premier film Lastri: Arwah Kembang Desa.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Tiap dengar Suara Ambulans Seusai Ditinggal Gary Iskak, Richa Novisha Rasakan Ini
- Tiket Screening Film Lastri: Arwah Kembang Desa Ludes Terjual di Sejumlah Kota
- Hana Saraswati Kenang Keseruan Beradu Akting dengan Gary Iskak di Film Lastri
- Pemain Film Lastri: Arwah Kembang Desa Kenang Sosok Gary Iskak
- Mencoba Mengikhlaskan Kepergian Gary Iskak, Richa Novisha: Semua Titipan Allah
- Dikritik Gegara Tampil di TV Saat Masih Masa Idah, Richa Novisha Bilang Begini