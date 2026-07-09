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Lastri: Arwah Kembang Desa Jadi Film Terakhir Gary Iskak

Lastri: Arwah Kembang Desa Jadi Film Terakhir Gary Iskak
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Konferensi pers film Lastri: Arwah Kembang Desa di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (9/7). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Istri mendiang Gary Iskak, Richa Novisha turut menghadiri acara gala premier film Lastri: Arwah Kembang Desa.

Film itu merupakan karya terakhir dari Gary Iskak yang berpulang akhir November 2025 lalu.

Richa Novisha mengaku harus mempersiapkan hati untuk mengikuti gala premier dan menyaksikan filmnya nanti.

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"Tadi masuk ke sini lagi menguatkan hati sih sebenarnya," ungkap Richa Novisha di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (9/7).

Meski begitu, perempuan berusia 40 tahun itu mengaku bahagia karena film tersebut merupakan salah satu kenangan dari mendiang sang suami.

Baginya, film Lastri: Arwah Kembang Desa tidak sekadar tontonan, tetapi juga sebuah medium untuknya melepaskan rindu dengan Gary Iskak.

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"Senang banget ada kenangan memori yang insyaallah akan terkenang seumur hidup dengan menonton film ini. Setidaknya ada momen mengobati kangen ya, begitu," ucapnya.

Richa Novisha pun menunjukkan antusiasmenya untuk segera menyaksikan film tersebut.

Istri mendiang Gary Iskak, Richa Novisha turut menghadiri acara gala premier film Lastri: Arwah Kembang Desa.

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