menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Latihan Malut United akan Spesial Menjelang Menghadapi Semen Padang

Latihan Malut United akan Spesial Menjelang Menghadapi Semen Padang

Latihan Malut United akan Spesial Menjelang Menghadapi Semen Padang
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Skuad Malut United saat berlatih di Gelora Kie Raha. Foto: Dokumentasi Malut United

jpnn.com - TERNATE - Malut United melakukan penyesuaian latihan selama Ramadan.

Pelatih Malut Hendri Susilo mengaku sudah menyiapkan program latihan spesial, atau khusus untuk memberikan kesempatan kepada para pemainnya yang muslim menjalani ibadah puasa.

Juru taktik kelahiran 11 Desember 1965 tersebut berupaya melakukan penyesuaian mengingat jadwal semifinalis Liga 2 musim 2023/24 itu bakal tetap bermain pekan depan.

Baca Juga:

Dijadwalkan Malut United akan bertandang ke markas Semen Padang pada laga lanjutan Super League 2025/26, Jumat (20/2).

“Tentu kami sudah memikirkan ke sana. Kami akan melakukan penyesuaian untuk di Padang,” ujar pria kelahiran Bukittinggi itu.

Malut United menatap laga di Ramadan dengan mengantongi kemenangan dari Persijap Jepara.

Baca Juga:

Berlaga di Stadion Gelora Kie Raha, Jumat (13/2) Gustavo Franca dan kolega menang dengan skor 4-0.

Pada laga tersebut gol kemenangan Malut United dicetak oleh Igor Inocencio (11’), Ciro Alves (23’), Tyronne del Pino (68’), dan David Da Silva (77’).

Malut United berupaya melakukan penyesuaian latihan menjelang menghadapi Semen Padang.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI