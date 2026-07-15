Latihan Perdana Persija Jakarta, Shin Tae Yong Fokus Peningkatan Fisik Pemain

jpnn.com - JAKARTA - Persija Jakarta resmi melangsungkan sesi latihan perdana di Persija Training Ground, Bojongsari, Depok, Selasa (14/7) sore. Hal itu merupakan langkah awal Macan Kemayoran menatap musim 2026/2027.

Pelatih Persija Jakarta Shin Tae Yong fokus meningkatkan fisik para pemain asuhannya pada awal pramusim kompetisi 2026/2027.

Menurut Shin, karakter permainan yang ingin diterapkannya membutuhkan tingkat kebugaran tinggi, sehingga dia ingin membekali para pemain dengan fondasi fisik kuat.

"Yang paling mendasar adalah fisik. Setelah menyelesaikan latihan fisik, dalam waktu yang tersisa barulah kami akan masuk ke taktik tim,” kata Shin dikutip dari laman resmi I.League, Rabu (25/7).

“Dengan membangun semua hal ini secara sistematis, kami akan mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi musim depan," tambah mantan pelatih Tim Nasional Indonesia itu.

Lebih lanjut dia menjelaskan pada latihan perdana ini belum ada menu yang intensif untuk Gustavo Almeida serta kolega. Adapun tahap awal difokuskan untuk saling mengenal lebih jauh sebagai satu kesatuan tim, sekaligus mempersiapkan kebugaran para pemain.

Pada sesi latihan perdana ini, masih ada beberapa pemain yang absen karena tengah bergabung dengan Timnas Indonesia menjalani pemusatan latihan.

Sementara itu, pemain-pemain anyar Persija Jakarta, yaitu Victor Dethan, Aqil Savik, Pratama Arhan, Kerim Memija, Denis Kolinger, Radovan Pankov dan Kyohei Sano, sudah mengikuti latihan.