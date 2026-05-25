Latihan Perdana Timnas Voli Putra Belum Komplet, Sergio Veloso Panggil Pemain Asal Rusia

Skuad Timnas voli putra Indonesia saat mengikuti pemusatan latihan di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Senin (25/5). Foto: Muhammad Naufal/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pekan perdana latihan Timnas voli putra Indonesia masih belum diikuti oleh banyak pemain.

Tercatat sejak Sabtu (23/5) latihan skuad Garuda di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat, baru diikuti sembilan pemain.

Dari pemain yang dipanggil terlihat baru ada Jasen Natanael Kilanta untuk posisi setter.

Di posisi spiker ada Rama Faza Fauzan, Farhan Halim, dan Fauzan Nibras.

Untuk quicker tercatat baru ada Tedi Oka serta Putra Bagus Hidayatullah.

Adapun untuk libero sudah lengkap dengan komposisi Irpan serta Raihan Rizky Attorif.

Bahkan, untuk menggenapi pemain saat ini Timnas voli putra Indonesia mengikutsertakan pemain asing Jakarta Garuda asal Rusia, yakni Tim Sokolov dalam latihan.

Pelatih Timnas voli putra Indonesia Sergio Veloso mengaku masih menunggu kedatangan pemain lainnya untuk mengikuti pemusatan latihan.

Pemusatan latihan Timnas voli putra Indonesia masih minim diikuti para pemain sehingga Sergio Veloso panggil Tim Nikolov untuk berlatih.

