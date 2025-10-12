Latihan Persib Bandung Tanpa Beberapa Pilar Andalan, Bagaimana Strategi Bojan Hodak?
jpnn.com - Persib Bandung tetap tancap gas dalam persiapan menghadapi lanjutan BRI Super League musim 2025/26.
Sesi latihan internal digelar Sabtu (11/10/2025) di Stadion Gelora Bandung Lautan Api meski tak dihadiri sejumlah pemain yang menjalani tugas negara.
Sejumlah Pemain Kunci Jalani Tugas Negara
Beberapa pemain seperti Marc Klok, Eliano Reijnders, Thom Haye, dan Beckham Putra Nugraha memperkuat Timnas Indonesia di putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sedangkan Frans Putros tampil bersama Timnas Irak.
Adapun Robi Darwis, Kakang Rudianto, Rhaka Syafaka Bilhuda, dan Nazriel Alfaro Syahdan sedang mengikuti persiapan bersama Timnas U-23 Indonesia.
Sementara itu, Kevin M. Islami Pasha, Athaya Zahran, dan Zulkifli Lukmansyah tampil di Elite Pro Academy (EPA) U20.
Strategi Bojan Hodak dalam Latihan Internal
Meski kehilangan sejumlah pemain, Pelatih Persib Bojan Hodak menegaskan latihan tetap berjalan sesuai rencana.
"Kami membagi pemain yang ada menjadi dua tim untuk bermain gim pendek yang intens."
"Terpenting semua aman dari cedera dan sesi latihan berjalan lancar," ucap pelatih asal Kroasia itu.
