Latihan Persija Mendadak Disorot Pelatih Timnas Indonesia, Apa yang Dicari John Herdman?
jpnn.com - Kehadiran Pelatih John Herdman mencuri perhatian dalam sesi latihan Persija Jakarta di Persija Training Ground, Bojongsari, Selasa (27/1/2026).
Lawatan tersebut menjadi sinyal kuat upaya membangun jembatan komunikasi antara tim nasional dan klub.
Herdman tidak sekadar hadir sebagai tamu.
Dia menyaksikan langsung jalannya latihan, berdiskusi singkat dengan pelatih Persija Mauricio Souza, dan sejumlah pemain.
Mauricio menilai inisiatif Herdman sebagai bentuk keseriusan untuk memahami kondisi klub secara langsung.
"Dia memuji tim kami. Dia memang memiliki ide untuk mengunjungi klub-klub. Kami sempat berbincang singkat."
"Saya mengucapkan selamat atas tantangan yang dia ambil. Saya sangat menyukai inisiatifnya untuk mengunjungi klub dan berbicara dengan para pelatih," ucap Mauricio.
Juru taktik asal Brasil itu juga menangkap kesan kuat dari etos kerja Herdman yang dinilainya penuh motivasi.
