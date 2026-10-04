Latihan Terpisah di STIK, Ole Romeny Diragukan Tampil Bela Timnas Indonesia vs Tailan

jpnn.com, JAKARTA - Penyerang Timnas Indonesia Ole Romeny diragukan tampil di final kontra Tailan esok malam setelah terpantau berlatih terpisah pada sesi latihan terakhir skuad Garuda.

Kepastian terkait ketersediaan bomber andalan skuad Garuda tersebut masih harus menunggu rekomendasi akhir dari tim dokter.

Hal ini menjadi pukulan tersendiri mengingat krusialnya laga pamungkas yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (5/10/2026) malam.

Hal ini dikatakan Herdman setelah Ole berlatih terpisah saat skuad Garuda menjalani latihan terakhir menjelang final di Stadion Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Jakarta, Minggu.

"Ole sedang menjalani pemeriksaan. Kami akan mengevaluasinya lagi besok. Tidak ada jaminan dia tersedia untuk pertandingan," ungkap Herdman soal kondisi Ole pada sesi jumpa pers pra-pertandingan di SUGBK, Minggu.

"Jadi sekali lagi, semuanya akan berada di tangan tim medis kami yang telah melakukan pekerjaan luar biasa untuk memulihkan para pemain ini. Jadi, kami harus menunggu dan melihat," tambah dia.

Sebelum menjawab kondisi kebugaran Ole, Herdman sempat melempar candaan bahwa seorang pemain yang memborong empat assist di laga sebelumnya bisa "mendapatkan perlakukan khusus".

Adapun, sebelumnya, meski tak mencetak gol ke gawang Bangladesh, Ole tetap memberikan kontribusi nyata untuk tim setelah ia memborong empat assist dalam kemenangan 9-2 di laga tersebut.