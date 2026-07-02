Latsarmil Buat Calon Manajer KNMP Dititadakan, Diganti Pembekalan Bela Negara

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pertahanan (Kemhan) meniadakan Latihan Dasar Militer (Latsarmil) bagi calon manajer Kopdes Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).

Hal demikian seperti disampaikan Kepala Biro Informasi Pertahanan (Infohan) Sekretariat Jenderal (Setjen) Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait pada Kamis (2/7).

Menurut Rico, peniadaan Latsarmil setelah Kemhan melaksanakan evaluasi dan penyesuaian terhadap program pelatihan bagi calon manajer Kopdes Merah Putih dan KNMP.

"Nah, sebagai bagian dari evaluasi tersebut, format kegiatan yang sebelumnya dikenal sebagai Latsarmil tidak lagi dilaksanakan dalam bentuk sebelumnya," kata dia, Kamis.

Rico mengatakan saat ini pelatihan bagi calon manajer Kopdes Merah Putih dan KNMP ditujukan ke kegiatan pembekalan bela negara dan manajerial.

"Kegiatan diarahkan menjadi latihan pembekalan bela negara dan manajerial," ujarnya.

Namun, jenderal bintang satu itu meyebut kegiatan bela negara bagi calon manajer Kopdes Merah Putih dan KNMP bukan untuk membentuk peserta menjadi prajurit atau Komcad.

"Bukan untuk membentuk peserta jadi prajurit ataupun komcad melainkan membangun karakter disiplin, kepemimpinan, wawasan kebangsaan, tanggung jawab, kerja sama serta kesiapan manajerial sebagai calon pengelola koperasi," kata Rico.