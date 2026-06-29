Latsarmil Manajer Kopdes Merah Putih Tetap Berjalan Meski 5 Peserta Meninggal

jpnn.com - JAKARTA - Pemerintah memastikan pelatihan dasar kemiliteran (Latsarmil) untuk manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) tetap berjalan meski lima peserta meninggal dunia saat mengikuti kegiatan tersebut.

Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan pemerintah telah menerima berbagai masukan dari masyarakat terkait insiden tersebut.

“Ya, kan kemarin dari Kementerian Pertahanan kan sudah juga menyampaikan, mengenai peristiwa tersebut dan beberapa langkah yang diambil untuk pertama tentu menyampaikan Bela Sungkawa,” kata Juri di Istana Negara, pada Senin (29/6).

Menurut dia, pemerintah juga akan melakukan berbagai langkah perbaikan dalam proses pendidikan dan pelatihan manajer Koperasi Merah Putih.

“Masukan dari masyarakat, dari berbagai pihak untuk peristiwa itu tentu didengar oleh pemerintah, diperhatikan, dan itu menjadi bahan untuk mengevaluasi supaya proses pelatihan ini menjadi lebih baik,” katanya.

Meski demikian, Juri menegaskan pelatihan tetap dilanjutkan karena kebutuhan tenaga manajer Koperasi Merah Putih yang harus segera bekerja.

“Pelatihan tetap jalan terus, tetapi masukkan dari berbagai pihak tentu diperhatikan,” katanya.

Juri menuturkan, evaluasi dan perbaikan akan terus dilakukan agar kejadian serupa tidak kembali terulang.