Launching Buku The EPIC Journey of VERSHOME

jpnn.com, JAKARTA - VERSHOME, sebuah studio desain interior terpadu yang berbasis di Jakarta merilis buku pertamanya berjudul The EPIC Journey of VERSHOME pada 6 Agustus 2026 di Wonder Bookstore, ASHTA District 8.

Buku yang diterbitkan oleh penerbit Simpul Group ini merupakan dokumentasi dan catatan jujur tentang bagaimana sebuah studio desain pameran membangun sistem value-nya dalam berkarya, proses panjang menjaga dan mempererat kepercayaan klien, hingga mendefinisikan ulang narasi dan makna kehadiran di ruang publik.

Dalam event launching ini VERSHOME mengajak para tamu untuk mengupas lebih jauh proses serta cerita di balik buku The EPIC Journey of VERSHOME lewat diskusi bersama Roni Timothy, Founder & Creative Director VERSHOME serta Shelvia Hendoro, Creative Group Head JPCC dan juga menghadirkan Desiree Tarigan, Owner Mamitoko di sesi konferensi pers bersama media.

Sejak 2018, VERSHOME telah berkolaborasi dengan lebih dari 100 klien baik lokal maupun internasional. Di industri yang kerap diukur dari luas lantai dan ketinggian struktur, VERSHOME justru memilih mengukur dirinya dari kedalaman relasi dan kekuatan narasi. Selain juga berhasil membuktikan bahwa studio lokal pun bisa membangun standarnya sendiri.

“Buku ini juga adalah cara kami untuk mengatakan bahwa industri kreatif Indonesia tidak perlu menunggu validasi dari luar untuk mulai mendokumentasikan pengetahuannya sendiri dan rasanya tidak ada bulan yang lebih pas untuk mengatakannya selain Agustus,” kata Roni Timothy, Founder & Creative Director VERSHOME.

Dokumentasi serta kisah dalam pengembangan proyek bersama beberapa klien dari ragam industri dituangkan dalam buku ini seperti From this Island, Wardah, Molly Tea, Michael Kors, Sunpride, Youtube, Pintu, Orang Tua, Somethinc, Mamitoko hingga %Arabica.

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“Dari awal VERSHOME didirikan karena adanya spark dan keinginan mendalam untuk menghasilkan desain dan karya yang tidak pernah berhenti mengeksplorasi ragam bentuk dan format, entah itu dalam bentuk objek, branding, maupun narasi ruang. Eksplorasi tersebut berjangkar pada fokus VERSHOME untuk memahami klien sehingga nantinya hasil akhir dari suatu proyek yang dikerjakan memang mencerminkan DNA dari klien tersebut selain juga membuat karya yang memiliki kedekatan serta sentuhan emosional dengan target audiensnya,” tambahnya.

Kita bisa menemukan bagaimana proses VERSHOME mewujudkan nilai inti EPIC dalam setiap karyanya. EPIC—Experience, Prestigious, Inspire, Creative—yang juga digunakan sebagai judul buku ini bukan hanya sekadar jargon motivasional tapi lebih dalam dari itu yakni sebagai sistem kerja yang hidup dalam bagaimana tim bekerja, bagaimana keputusan desain diambil, dan bagaimana setiap proyek diperlakukan sebagai peluang untuk menciptakan pengalaman yang tak terlupakan bagi klien dan audiensnya.