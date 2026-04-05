Laura Basuki Cerita Pengalaman Seru Saat Syuting Film Yohanna

jpnn.com - Aktris Laura Basuki menceritakan pengalaman menariknya saat menjalani proses syuting film terbarunya berjudul Yohanna.

Baginya, proyek film yang diproduksi oleh Summerland itu sangat berkesan.

Demi mendalami karakter Yohanna yang diperankannya, Laura Basuki pun harus mempelajari banyak hal. Menurutnya, itu merulakan salah satu kebahagiaan berprofesi sebagai seorang aktor.

"Salah satu kebahagiaan menjadi seorang aktor itu banyak hal-hal baru yang bisa dipelajari. Dan film ini salah satu yang meng-unlock new skills saya paling banyak," ujar Laura Basuki di kawasan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (3/4).

Dia mengungkapkan, ada banyak hal baru yang dipelajarinya demi film terbarunya tersebut.

Walau demikian, dia merasa proses syuting terasa mudah karena masyarakat di Sumba yang menyambut mereka dengan tangan terbuka.

"Banyak sih tantangannya di sini karena perlu skill-skill yang aku dnggak punya, misalnya kayak main gitar, terus nyetir mobil pikap. Syutingnya juga di sebuah daerah yang aku belum pernah datangin sebelumnya," kata Laura Basuki.

"Tetapi ketika jalanin hari-harinya ternyata terasa mudah karena orang-orang di sana benar-benar membuka tangan banget untuk menerima kami sebagai filmmaker di sana," imbuhnya.