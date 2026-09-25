Laut Bercerita Jadi Penutup Jakarta Film Week 2026

jpnn.com, JAKARTA - Film garapan sutradara Yosep Anggi Noen, Laut Bercerita terpilih sebagai film penutup (closing film) Jakarta Film Week (JFW) 2026.

Adapun Jakarta Film Week 2026 akan berlangsung pada 21-25 Oktober 2026 mendatang.

Film Laut Bercerita bakal tayang pada 25 Oktober 2026, sekaligus menutup gelaran festival tahunan tersebut, bersamaan dengan penganugerahan pemenang film-film yang berkompetisi.

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Jakarta Film Week merupakan festival film berskala internasional yang digagas untuk memperkuat ekosistem perfilman dan mewujudkan Jakarta sebagai kota sinema global.

Tahun ini menjadi edisi kelima JFW. Terpilihnya Laut Bercerita sebagai film penutup JFW 2026 juga menjadi kelanjutan perjalanan film ini, setelah terpilih dalam kompetisi utama di Busan International Film Festival (BIFF) 2026, yang sekaligus menjadi momentum penayangan perdana (world premiere).

Dalam BIFF, Laut Bercerita akan tayang pada 10-14 Oktober 2026, dengan berbagai format, termasuk sesi tanya jawab bersama sineas dan pemeran, serta pemutaran untuk media dan pelaku industri sinema internasional.

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“JFW dalam beberapa tahun terakhir juga telah menjadi barometer festival internasional dari Indonesia yang diperhitungkan dan menjadi ruang untuk merayakan karya-karya yang memiliki peran penting. Dengan tayangnya Laut Bercerita di JFW 2026, kami berharap dapat memantik percakapan lebih awal untuk para penonton Indonesia,” ungkap produser Gita Fara.

Tayangnya Laut Bercerita sebagai film penutup JFW 2026 juga menjadi momentum yang tepat, untuk menyambut lebih awal penayangan serentak film ini di bioskop Indonesia.