Laut Bercerita Pertemukan Reza Rahadian dan Dian Sastrowardoyo
jpnn.com, JAKARTA - Matilah Kau Mati. Kau akan lahir berkali-kali. Kutipan tersebut merupakan cuplikan populer dari novel bestseller, Laut Bercerita karya Leila S.Chudori.
Kini, Pal 8 Pictures dengan bangga memperkenalkan produksi film panjang pertamanya yang diadaptasi dari novel
tersebut dengan judul sama.
Pengumuman Laut Bercerita sebagai debut Pal 8 Pictures dilakukan di JAFF Market, Yogyakarta, pada Senin, 1 Desember 2025.
Film drama fiksi berlatar peristiwa akhir 1990-an itu diarahkan sutradara terkemuka Yosep Anggi Noen.
Pengambilan gambar dilaksanakan pada akhir 2025 antara lain di Semarang dan Salatiga, Jawa Tengah, serta Sukabumi, Jawa Barat.
Skenario film Laut Bercerita diadaptasi dan ditulis bersama oleh Leila S. Chudori dan Yosep Anggi Noen.
Pal 8 Pictures memproduksi film itu didukung, antara lain, oleh VMS Studio, Jagartha Group, dan Lynx Films.
Film Laut Bercerita bertutur tentang keluarga Arya Wibisono yang kehilangan putera sulung, Biru Laut. Kabar yang beredar, Biru Laut dan beberapa kawannya yang tergabung dalam kelompok diskusi mahasiswa ditahan oleh orang-orang tidak dikenal.
Pengumuman Laut Bercerita sebagai debut Pal 8 Pictures dilakukan di JAFF Market, Yogyakarta, pada Senin, 1 Desember 2025.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Dian Sastrowardoyo Beri Bocoran Soal Film Esok Tanpa Ibu
- Perjalanan Luar Biasa Film Pangku, Menang BIFF Hingga FFI 2025
- Pangku Raih 4 Piala FFI 2025, Reza Rahadian Terharu
- Film Keadilan: The Verdict Segera Tayang di Bioskop, Catat Tanggalnya
- Dian Sastrowardoyo Suarakan Lawan Ageisme di Jakarta Fashion Week 2026
- Film Pangku Segera Tayang, Reza Rahadian Buktikan Terus Berkembang