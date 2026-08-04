Lautan Air Indonesia Gresik Raih Penghargaan Gold Industri Ramah Lingkungan

jpnn.com, GRESIK - PT Lautan Air Indonesia (LAI) Gresik meraih penghargaan Industri Ramah Lingkungan Kategori Gold dalam ajang Pesona Gresik Tahun 2026, yang digelar oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026.

LAI Gresik menjadi salah satu perusahaan yang menerima penghargaan kategori Gold bersama sejumlah pelaku industri lainnya di Kabupaten Gresik.

Pencapaian ini mencerminkan komitmen LAI Gresik dalam menjalankan kegiatan operasional dengan memperhatikan kepatuhan lingkungan, efisiensi penggunaan sumber daya, serta pengelolaan air yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan.

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Budi Hermanto, selaku Presiden Direktur PT Lautan Air Indonesia menyampaikan penghargaan ini merupakan hasil dari kontribusi dan konsistensi seluruh tim dalam menjalankan standar lingkungan di area operasional.

“Penghargaan ini menjadi apresiasi sekaligus pengingat bagi kami untuk terus meningkatkan praktik operasional yang bertanggung jawab. Kami percaya pertumbuhan industri perlu berjalan seiring dengan pengelolaan lingkungan yang baik dan penggunaan sumber daya air yang lebih efisien,” ujar Budi.

LAI juga terus berupaya menghadirkan solusi pengelolaan air yang mendukung kebutuhan operasional pelanggan, kepatuhan terhadap regulasi, dan pencapaian target keberlanjutan perusahaan.

Ke depan, Lautan Air Indonesia akan terus memperkuat inovasi dan kolaborasi dengan pelanggan, mitra, pemerintah, serta masyarakat untuk menciptakan nilai jangka panjang bagi industri, lingkungan, dan komunitas di sekitar wilayah operasional.(chi/jpnn)