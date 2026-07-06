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Lautan Luas dan POTADS Bandung Dorong Kemandirian Anak-Anak Down Syndrome

Lautan Luas dan POTADS Bandung Dorong Kemandirian Anak-Anak Down Syndrome
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Lautan Luas menggandeng POTADS Bandung untuk membantu anak down syndrome lebih mandiri. Foto dokumentasi Lautan Luas -POTADS Bandung

jpnn.com, JAKARTA - PT Lautan Luas Tbk (IDX: LTLS) menggandeng POTADS Bandung untuk menjalankan rangkaian program pemberdayaan bagi anak-anak dengan down syndrome.

Program itu diarahkan untuk mendukung tumbuh kembang, meningkatkan kemandirian, hingga membuka akses terhadap dunia kerja.

Kolaborasi antara Lautan Luas dan POTADS Bandung menjadi bagian dari upaya mendorong lingkungan yang lebih inklusif bagi anak berkebutuhan khusus. 

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"Melalui program tersebut, anak-anak dengan down syndrome diharapkan mendapat kesempatan yang lebih luas untuk mengembangkan potensi, keterampilan, dan kepercayaan diri," kata Head of Investor Relations, Corporate Communications & ESG PT Lautan Luas Tbk, Eurike Hadijaya, Senin (6/7).

Dia menyebutkan, rangkaian program ini diawali dengan Pelatihan Hidroponik yang digelar pada 20 Juni 2026.

Kegiatan tersebut diikuti 20 anak dengan pendampingan enam fasilitator dari Lautan Luas Bandung.

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Dalam pelatihan itu, para peserta mendapat pengalaman langsung menanam dan merawat tanaman hidroponik.

Selain mengenalkan aktivitas bercocok tanam, kegiatan itu juga dirancang untuk membantu anak mengembangkan keterampilan motorik, kemampuan mengikuti instruksi, serta kemandirian dalam aktivitas sehari-hari.

Lautan Luas menggandeng POTADS Bandung untuk membantu anak down syndrome lebih mandiri.

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