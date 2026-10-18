Lautan Manusia Memenuhi Hari Kedua Synchronize Fest 2026

jpnn.com, JAKARTA - Keseruan rangkaian Synchronize Fest 2026 kembali berlanjut di kawasan Gambir Expo Kemayoran, Jakarta pada Sabtu (17/10).

Setelah dihiasi oleh ribuan wajah bahagia dari warga-wargi hingga deretan penampilan spesial di hari pertama, keseluruhan hari kedua pun tidak kalah menariknya.

Satu hal yang signifikan, jelas ada di jam-jam pertama saat gerbang Synchronize Fest 2026 pertama kali dibuka. Kerumunan warga-wargi yang datang terlihat berlipat ganda, yang langsung memenuhi beberapa area panggung dengan level antusias tertingginya.

Sebuah momen yang seakan menjadi pertanda, bahwa nantinya warga-wargi akan bertemu dengan berbagai keseruan yang meninggalkan kesan.

Momen ‘naik kelas’ diperlihatkan oleh Alkateri. Jika tahun lalu mereka menjajal Gigs Stage, makan tahun ini Alkateri mengguncang Forest Stage dengan sebuah sajian spesial, yakni mengajak beberapa kawan mereka untuk menjadi musisi kolaborator.

Mengingat bahwa saat ini Alkateri tengah berada di level popularitas yang tinggi, maka tentu area panggung tersebut dipadati oleh banyaknya pasang mata warga-wargi yang sudah tidak sabar untuk menyaksikan sang unit pop asal Bandung, tepat pukul empat sore.

Pemandangan menarik juga muncul di jam pertama Gigs Stage. Antusias penonton mengular cukup panjang untuk melihat Jo Soegono, solois bossanova yang tahun ini didapuk sebagai pembuka panggung tersebut. Tidak butuh waktu lama bagi dirinya untuk membuat Gigs Stage penuh dengan warga-wargi yang sudah hapal dengan lagu-lagunya.

Dua momen ‘full house’ yang menarik dari sore hari kedua Synchronize Fest, juga jadi satu bukti bahwa Synchronize Fest punya jaminan keseruan yang tidak cuma bisa didapatkan saat matahari sudah menenggelamkan dirinya.