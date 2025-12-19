Lautan Natural Krimerindo Lepas Ekspor ke Malaysia, Perkuat Kontribusi Industri Pangan

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 8 perusahaan asal Jawa Timur turut ambil bagian dalam Pelepasan Ekspor Serentak bersama Wakil Menteri Perdagangan, Dyah Roro Esti Widya Putri.

Pelepasan tersebut digelar sebagai bagian dari upaya memperkuat kinerja ekspor nasional.

“Sepanjang Januari-Oktober 2025, nilai ekspor Jawa Timur mencapai USD 24,46 miliar, tumbuh 12,75 persen dibandingkan periode yang sama pada 2024 dan menempatkan Jawa Timur sebagai eksportir peringkat kedua secara nasional. Capaian ini menegaskan peran provinsi Jawa Timur sebagai salah satu tulang punggung ekspor Indonesia,” ungkap Dyah Roro Esti Widya Putro dalam keterangan resmi.

Baca Juga: PT Lautan Natural Krimerindo Raih Dua Penghargaan Bergengsi di Ajang PEEN 2025

Salah satu perusahaan yang berpartisipasi dalam pelepasan ekspor tersebut yakni PT Lautan Natural Krimerindo (LNK).

Sejak 2016, LNK yang merupakan produsen bahan pangan (food ingredients) telah aktif melakukan ekspor ke berbagai negara dan hingga saat ini telah menjangkau lebih dari 40 negara tujuan ekspor.

Pada pelepasan ekspor kali ini, LNK secara resmi melepas pengiriman produk ke Malaysia dan beberapa negara lain senilai USD 1,5 juta.

Baca Juga: Lautan Natural Krimerindo Raih Penghargaan Efisiensi Energi Nasional 2025

Produk yang diekspor meliputi krimer nabati, bubuk tinggi serat FiberCreme, bubuk kelapa, whip cream, serta berbagai bahan pangan fungsional lainnya yang digunakan oleh industri makanan dan minuman global.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor industri makanan dan minuman (mamin) pada kuartal pertama tahun 2025 memberikan kontribusi sebesar 7,2 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, serta menyumbang 72,2 persen terhadap PDB industri nonmigas.