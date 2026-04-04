LavAni Hantam Garuda Jaya 3-0 di Final Four Proliga 2026

jpnn.com - SURABAYA - Jakarta LavAni mengalahkan Jakarta Garuda Jaya 3-0 (25-17, 25-20, 25-17) pada Final Four Proliga 2026 Seri Surabaya, Jumat (3/4).

LavAni yang diperkuat banyak pemain tim nasional bola voli Indonesia dan ditambah pemain asal Amerika Serikat Taylor Lee Sander tampak masih terlalu tangguh bagi Garuda Jaya yang bermaterikan pemain-pemain timnas junior.

Dio Zulfikri dan kawan-kawan sangat mendominasi permainan dengan variasi serangan mematikan yang sulit dibendung blok lawan.

Anak-anak Garuda Jaya sebenarnya sempat memberikan perlawanan pada set kedua ketika pemain LavAni melakukan banyak kesalahan.

Baca Juga: Antusiasme Menjelang Duel Pembuka Final Four Proliga 2026

Namun, LavAni dengan cepat berbenah dan membalikkan situasi untuk menjaga keunggulan.

Asisten Pelatih Jakarta LavAni Livin Transmedia Erwin Rusni mengatakan timnya masih belum bermain maksimal, meskipun bisa menang telak atas Garuda Jaya.