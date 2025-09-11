LavAni Navy Belum Terkalahkan, Simak Klasemen Sementara Livoli Divisi Utama 2025

jpnn.com - Tim voli putra LavAni Navy masih belum menemui lawan sepadan pada Livoli Divisi Utama 2025 wilayah barat.

Berlaga di GOR Nambo, Tangerang, Rabu (10/9/2025), skuad asuhan Erwin Rusni meraih kemenangan kedua dengan skor 3-0 (25-19, 29-27, 25-23) atas Sukun Badak.

Ini menjadi kemenangan kedua beruntun yang diraih Dio Zulfikri dan kolega setelah di laga sebelumnya menekuk Berlian Bank Jateng 3-0 (25-19, 25-19, 25-17).

Pelatih LavAni Erwin Rusni memberikan apresiasi kepada anak asuhnya yang perlahan konsisten sepanjang laga.

Sebagai juara bertahan, tren permainan tim milik Susilo Bambang Yudhoyono itu tidak boleh turun mengingat lawan-lawan yang dihadapi sangat tangguh.

"Tentu kami masih banyak melakukan kesalahan sendiri. Saya berharap para pemain bisa terus tampil menekan, terutama saat serve,” ujar Erwin.

LavAni Navy dijadwalkan kembali berlaga pada Kamis (11/9/2025) menghadapi DPUPR Alib Grobogan.

Praktis, rival terkuat LavAni di wilayah barat ialah Perumda Tirta Bhagasasi Bekasi yang sama-sama telah mengumpul dua kemenangan.