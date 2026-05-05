Lawan China, Kurniawan Turunkan Tiga Pemain Diaspora Sejak Menit Awal

jpnn.com, JAKARTA - Pelatih Timnas U-17 Indonesia Kurniawan Dwi Yulianto langsung memasang tiga pemain diaspora sebagai starter dalam laga krusial pembuka Grup B Piala Asia U-17 2026 melawan China di King Abdullah Sport City, Selasa (5/5) malam.

Dalam laga ini, Mike Rajasa sebagai kiper, Mathew Baker sebagai bek, dan Noha Pohan sebagai gelandang tengah, turun sejak menit awal.

Di bawah mistar gawang, Mike adalah kiper berpengalaman dalam kompetisi usia muda Belanda. Bersama FC Utrecht U17, ia sudah memainkan 19 pertandingan musim ini.

Bahkan, belakangan ini, kiper bertinggi 1,85 meter ini juga masuk skuad U19 Utrecht setelah berada di bangku cadangan dalam laga melawan Go Ahead Eagles U19 pada 4 April.

Sementara Baker, pemain yang dalam pertandingan ini menjabat sebagai kapten itu sudah berpengalaman banyak dalam kompetisi usia muda dan sudah mendapatkan debut tim senior Melbourne City pada tahun lalu dalam Piala Australia.

Baker, yang baru akan berusia 17 tahun bulan ini, juga menjadi pemain paling berpengalaman dalam skuad ini setelah menjadi bagian tim ini tahun lalu pada Piala Asia U17 dan Piala Dunia U17 bersama pelatih Nova Arianto.

Transfermarkt mencatat cap Baker untuk timnas U17 adalah 18 cap dan satu gol pada babak Kualifikasi Piala Asia U17 tahun lalu melawan Kuwait.

Adapun, Noha menjadi bagian tim NAC Breda U17 da baru tampil satu kali musim ini melawan AZ Alkmaar U17 pada November tahun lalu.