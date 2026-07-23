Lawan Korea, Timnas Voli Putri Indonesia Didorong Tampil Berani
jpnn.com - Timnas voli putri Indonesia diharapkan mampu memberikan perlawanan saat menghadapi Korea dalam laga uji coba.
Manajer Timnas voli putri Indonesia Luciana Taroreh meminta skuad asuhan Marcos Sugiyama tampil percaya diri sejak awal pertandingan.
Dengan bermain lepas, para pemain diharapkan mampu mengeluarkan kemampuan terbaik sekaligus mengimbangi permainan tim Negeri Ginseng.
"Menghadapi laga pertama, kami mendorong para pemain untuk tampil percaya diri, berani mengeluarkan kemampuan terbaiknya, dan tetap disiplin menjalankan instruksi pelatih," ujar wanita yang akrab disapa Uci itu saat dihubungi JPNN.com, Kamis (23/7/2026).
Pada kesempatan ini, Timnas voli putri Indonesia membawa 14 pemain ke Korea.
Seluruh pemain diharapkan mendapat kesempatan tampil agar bisa merasakan atmosfer pertandingan internasional.
Apalagi, rangkaian uji coba di Korea menjadi bagian penting dari persiapan menghadapi SEA V Cup 2026 pekan depan.
"Kami meminta para pemain untuk fokus dan menjaga konsistensi permainan, sehingga mental bertanding mereka kuat."
Timnas voli putri Indonesia diharapkan bisa memberikan perlawanan saat menghadapi Korea di laga uji coba, Kamis (23/7)
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Link Live Streaming Timnas Voli Putri Indonesia Vs Korea, Garuda Siap Beri Perlawanan
- SEA V Cup 2026: Timnas Voli Putra Indonesia Tuntaskan Misi Revans atas Kamboja
- Reidel Toiran Minta Timnas Voli Putra Indonesia Lupakan Hasil Minor Kalah dari Kamboja
- Reidel Toiran Berharap Nizar Zulfikar & Rivan Nurmulki Ikut Bela Timnas Voli di Asian Games 2026
- Timnas Voli Putra Indonesia Panggil Luvi Febrian Nugraha untuk Leg 2 SEA V Cup 2026
- Link Live Streaming Final SEA V Cup 2026: Timnas Voli Putra Indonesia Berburu Gelar setelah Juara Asia