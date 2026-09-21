Lawan-Lawan Kuat Menanti, Maarten Paes Minta Suporter Timnas Indonesia Penuhi SUGBK
jpnn.com - Maarten Paes menyampaikan pesan khusus kepada suporter Timnas Indonesia menjelang FIFA ASEAN Cup 2026.
Kiper Skuad Garuda itu menyadari perjuangan Indonesia tidak akan mudah karena harus menghadapi lawan-lawan kuat di turnamen tersebut.
"Memang tidak mudah, terutama melawan lawan-lawan yang kuat. Karena itu, kami butuh dukungan para fan sejak menit pertama hingga 90," ungkap Paes.
Penjaga gawang kelahiran Nijmegen, Belanda, tersebut juga mengajak suporter menciptakan atmosfer positif selama Timnas Indonesia berjuang di FIFA ASEAN Cup 2026.
"Kepada para fan Timnas, mari kita ciptakan atmosfer bersama," ujar Paes.
Paes berharap dukungan suporter dapat membantu Timnas Indonesia mencapai target di turnamen tersebut. Dia ingin perjuangan timnya berakhir dengan perayaan trofi bersama para pendukung.
"Kami pemain akan termotivasi untuk menunjukkan level terbaik dan berharap bisa merayakan trofi bersama-sama," imbuhnya.
Pada FIFA ASEAN Cup 2026, Timnas Indonesia tergabung di Grup A Divisi 1 bersama Malaysia, Singapura, dan Bangladesh.
Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes meminta dukungan kepada suporter untuk menghadapi FIFA ASEAN Cup 2026. Apalagi, lawan-lawan yang dihadapi tidak mudah-mudah.
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