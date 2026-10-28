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Lawan Ruben Onsu, Sarwendah Serahkan 102 Bukti dalam Sidang Hak Asuh Anak

Lawan Ruben Onsu, Sarwendah Serahkan 102 Bukti dalam Sidang Hak Asuh Anak
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Selebritas Sarwendah. Ilustrasi. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Perseteruan Ruben Onsu dan Sarwendah terkait hak asuh anak berlanjut di pengadilan.

Pihak Sarwendah menyerahkan 102 bukti dalam sidang pembuktian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (28/10/2026), untuk memperkuat gugatan dan mempertahankan hak asuh anak-anaknya.

Dikutip dari Reyben Entertainment di YouTube, kuasa hukum Sarwendah, Abraham Simon, mengatakan bukti tersebut terdiri atas sembilan video, 70 surat, dan 23 foto.

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Seluruh bukti itu diajukan untuk mendukung dalil pihak Sarwendah dalam perkara hak asuh anak.

"Hari ini adalah agenda pembuktian dari pihak kami selaku Tergugat," ujar Abraham kepada awak media di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Abraham menegaskan, bukti-bukti tersebut diharapkan dapat meyakinkan majelis hakim bahwa Sarwendah layak mendapatkan hak asuh anak-anaknya.

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Pihaknya juga menyatakan yakin bahwa bukti yang diserahkan autentik dan tidak mengalami penyuntingan maupun manipulasi.

Kuasa hukum lainnya, Chris Sam Siwu, mengatakan pihaknya turut menyerahkan hasil pemeriksaan psikolog forensik terkait kondisi anak-anak dan Sarwendah.

Sarwendah menyerahkan 102 bukti dalam sidang hak asuh anak melawan Ruben Onsu di PN Jakarta Selatan.

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