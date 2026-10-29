Lawan Yordania Belum Jelas, Erick Thohir Pastikan Timnas Tak Main di GBK
jpnn.com - Timnas Indonesia kemungkinan tidak akan bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada FIFA Matchday November 2026 jika laga uji coba melawan Yordania batal. PSSI tetap mengupayakan pertandingan di luar negeri.
Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan bahwa rencana tersebut sudah menjadi kesepakatan dengan pelatih John Herdman sejak awal. Karena itu, batalnya laga melawan Yordania tidak akan mengubah agenda Timnas Indonesia untuk bermain di luar negeri.
PSSI kini mengkaji kembali rencana pertandingan di Yordania karena situasi keamanan di kawasan tersebut. Erick menargetkan kepastian terkait laga itu dalam satu hingga dua hari ke depan.
"Menurut saya, kemungkinan bermain di kandang sendiri saat ini tidak memungkinkan," ujar Erick.
Selain situasi keamanan, SUGBK juga belum bisa digunakan karena sedang menjalani perawatan rumput dan telah dijadwalkan untuk sejumlah kegiatan lain.
"Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) sedang menjalani perawatan besar-besaran. Selain itu, ada beberapa acara besar yang harus kita dukung bersama,” kata Erick.
PSSI sejauh ini belum menentukan calon lawan pengganti Yordania. Erick akan lebih dahulu berdiskusi dengan John Herdman untuk mencari opsi yang sesuai dengan kebutuhan tim.
Timnas Indonesia berharap tetap menghadapi lawan dari Timur Tengah sebagai persiapan menuju Piala Asia 2027 di Arab Saudi pada Januari–Februari mendatang.
KTimnas Indonesia dipastikan tidak akan bermain di Stadion GBK jika laga ujicoba melawan Yordania batal. Timnas Indonesia mengincar lawan di luar negeri.
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