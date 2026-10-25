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Lawless Inferno 2026 Digelar Hari Ini, Berikut Rundown Acara

Lawless Inferno 2026 Digelar Hari Ini, Berikut Rundown Acara
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Poster Lawless Inferno 2026. Foto: Dok. Lawless Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Perhelatan musik, Lawless Inferno 2026 akan digelar di Eastern Promise, Kemang, Jakarta pada hari ini, Minggu (25/10).

Lawless Jakarta selaku penyelenggara telah mengumumkan rundown Lawless Inferno 2026.

Open Gate bakal dilaksanakan mulai 17.00 WIB bagi penonton yang ingin mendapatkan merchandise.

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Penampilan band akan dibuka oleh Kelelawar Malam pada 18.15 WIB, lalu dilanjutkan Negatifa pada 19.10 WIB, dan Homebodies pada 19.50 WIB.

Lawless Inferno 2026 kemudian menghadirkan Dottland pada 20.30 WIB, kemudian Ordinari pukul 21.20 WIB, dan Pure Wrath sebagai penutup.

Mengusung tema khusus edisi spesial Halloween & Pesta Kostum, Lawless Inferno 2026 menjanjikan pengalaman malam perayaan yang meriah dengan atmosfer yang unik.

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Dengan deretan lineup di atas, Lawless Inferno 2026 diprediksi bakal menyedot perhatian pencinta musik keras.

Tiket masuk Lawless Inferno 2026 tersedia dalam jumlah yang terbatas.

Perhelatan musik, Lawless Inferno 2026 akan digelar di Eastern Promise, Kemang, Jakarta pada hari ini, Minggu (25/10).

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