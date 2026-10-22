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Lawless Inferno 2026 Segera Digelar, Pesta Kostum dan Musik Keras

Lawless Inferno 2026 Segera Digelar, Pesta Kostum dan Musik Keras
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Poster Lawless Inferno 2026. Foto: Dok. Lawless Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Ajang perhelatan musik Lawless Inferno 2026 kembali hadir menyapa para penikmat musik keras.

Lawless Inferno 2026 akan digelar di Eastern Promise, Kemang, Jakarta pada 25 Oktober 2026.

Mengusung tema khusus edisi spesial Halloween & Pesta Kostum, acara yang diadakan oleh Lawless Jakarta itu menjanjikan pengalaman malam perayaan yang meriah dengan atmosfer yang unik.

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Panggung Lawless Inferno tahun ini siap dimeriahkan oleh deretan penampil dari berbagai lini kancah musik.

Antara lain, Negatifa, Kelelawar Malam, Pure Wrath, Dottland, Homebodies, dan Ordinari.

Dengan deretan lineup di atas, Lawless Inferno 2026 diprediksi bakal menyedot perhatian pencinta musik keras.

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Tiket masuk Lawless Inferno 2026 tersedia dalam jumlah yang terbatas.

Adapun kategori tiket yang disiapkan yakni Harga Reguler: Rp125.000, Harga Khusus Pengunjung Berkostum: Rp100.000, dapat diakses melalui Kolektix.

Ajang perhelatan musik Lawless Inferno 2026 kembali hadir menyapa para penikmat musik keras.

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