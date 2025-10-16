Lawless Jakarta Rilis Wrath, Koleksi Bagi yang Menolak Tunduk

jpnn.com, JAKARTA - Brand lokal kenamaan, Lawless Jakarta kembali meluncurkan koleksi terbaru bertitel Wrath.

Menariknya, koleksi tersebut lahir dari keresahan yang dirasakan dalam kehidupan belakangan ini.

Pihak Lawless Jakarta percaya bahwa pakaian bukan sekadar tren, tetapi juga sebuah pernyataan, bahkan senjata.

"Indonesia hari ini bukan tanpa masalah. Korupsi masih merampas hak rakyat. Oligarki dan kekuasaan terus mempermainkan demokrasi. Kebebasan berpendapat dan berekspresi semakin ditekan, dibungkam dengan aturan atau kekerasan. Dan terlalu sering, banyak orang memilih diam," ungkap pihak Lawless Jakarta dalam pernyataan resmi, Kamis (16/10).

"Wrath lahir dari keresahan itu. Kami tidak percaya bahwa pakaian hanyalah tren. Bagi kami, pakaian adalah senjata, hal yang kami yakini sudah sejak lama. Media untuk menyuarakan kemarahan. Seragam bagi mereka yang menolak tunduk," tambahnya.

Lawless Jakarta memastikan bahwa setiap desain dalam koleksi Wrath membawa makna, bukan sekadar grafis, tetapi pernyataan.

Pesan yang ingin disampaikan lewat beberapa desain yang dihadirkan yakni melawan korupsi yang menjerat

negeri, melawan fasisme yang mengakar dalam intoleransi dan kebencian, melawan otoritarianisme yang terus mencoba membatasi ruang gerak dan kebebasan.

"Ini adalah koleksi untuk mereka yang memiliki kesamaan pemikiran dengan kita. Untuk komunitas yang percaya bahwa kemurkaan bisa hidup di jalanan, di gigs hardcore/punk, di bar, di ruang kreatif, bahkan di keseharian. Karena di Indonesia, melawan berarti bertahan. Dan bertahan berarti hidup," lanjut Lawless Jakarta.