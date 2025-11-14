Layanan Express Discharge Bisa Pangkas Waktu & Bebas Antre Kasir di RS

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Asuransi Astra melalui produk asuransi kesehatan korporasi, Garda Medika meluncurkan Express Discharge di aplikasi Garda Mobile Medcare beberapa waktu lalu.

Fitur tersebut memungkinkan peserta dapat langsung pulang setelah konsultasi dengan dokter.

Adapun layanan itu merupakan kelanjutan dari kemudahan booking konsultasi dokter di rumah sakit melalui fitur Express Appointment pada Garda Mobile Medcare.



Dengan satu klik, proses pembayaran dan permintaan pengantaran obat dapat dilakukan dengan mudah.

President Director Asuransi Astra, Maximiliaan Agatisianus mengatakan kehadiran Express Discharge memungkinkan peserta untuk dapat langsung pulang seusai melakukan konsultasi dokter.

Adapun standar proses yang seharusnya dilakukan seperti antre di kasir untuk mengonfirmasi pembayaran serta menunggu obat di farmasi.

Semuanya dapat dengan mudah diselesaikan melalui Express Discharge dan obat akan diantar sesuai dengan alamat yang diinginkan.

Hanya dengan mengunduh dan registrasi kepesertaan dalam aplikasi Garda Mobile Medcare, seusai melakukan konsultasi rawat jalan baik melalui fitur Express Appointment ataupun walk in, peserta akan menerima notifikasi Express Discharge secara otomatis.

Peserta hanya perlu klik notifkasi tersebut untuk melakukan proses pembayaran dan permintaan pengantaran obat melalui Express Discharge.