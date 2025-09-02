menu
Layanan Fulfillment Jadi Solusi Tekan Biaya Logistik di Era Bisnis Online

Pertumbuhan bisnis online di Indonesia makin pesat seiring dengan meningkatnya nilai transaksi digital di Indonesia setiap tahun. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Pertumbuhan bisnis online di Indonesia makin pesat seiring dengan meningkatnya nilai transaksi digital di Indonesia setiap tahun.

Hal ini berkaitan dengan perubahan perilaku belanja masyarakat yang kini lebih mengandalkan platform online dalam berbelanja, Selasa (2/9/2025).

Saat media wawancarai seorang pelaku usaha, bahwa Perubahan perilaku ini tentunya membuka peluang besar bagi bisnis online dalam memperluas pasarnya.

Namun, di balik peluang besar tersebut terdapat tantangan baru pada tingginya biaya logistik dan pengiriman.

Terdapat sejumlah besar bisnis online yang masih menghadapi kesulitan dalam pengelolaan gudang, stok, hingga proses pengiriman karena keterbatasan sumber daya. Di sisi lain, konsumen kini menuntut layanan cepat dengan ongkos kirim murah. Katanya.

Dari kedua realitas tersebut maka ditemukan kesenjangan antara ekspektasi konsumen dan kapasitas bisnis online.

Dalam menjawab tantangan tersebut, Flexofast menghadirkan layanan fulfillment yang terintegrasi, yang mampu mengelola seluruh proses pergudangan dalam satu dashboard.

Sistem ini memanfaatkan teknologi otomatisasi, sehingga tugas rutin seperti pengelolaan, pengemasan hingga pengiriman secara otomatis tercatat.

