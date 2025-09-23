Layanan Ini Bisa Jadi Solusi Saat Mobil Mogok di Jalan, Siaga 24 Jam
jpnn.com, JAKARTA - Mengendarai kendaraan pribadi seperti mobil menjadi pilihan tepat bagi masyarakat yang memiliki mobilitas tinggi.
Namun, setiap perjalanan tidak lepas dari musibah seperti ban bocor, mobil mogok tiba-tiba, hingga kehabisan BBM.
Tentu hal itu membuat pemilik mobil kerepotan.
Melihat hal itu, Garasi.id menghadirkan layanan darurat selama 24 jam.
Hal itu mereka lakukan untuk memberikan bantuan kepada pemilik mobil yang mengalami kendala di jalan.
Ardyanto Alam, CEO Garasi.id mengungkapkan pihaknya ingin menghadirkan dukungan nyata bagi siapa pun yang mengandalkan kendaraan pribadi dalam kesehariannya.
Layanan ini hadir untuk memberi pertolongan langsung ketika hal tak terduga terjadi di jalan.
Cukup satu klik,bantuan datang. Pengguna tidak perlu panik dan bingung lagi.
Layanan darurat hadir untuk memberi pertolongan langsung ketika mobil mogok di jalan. Simak selengkapnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Garasiid Berinovasi dengan Meluncurkan Layanan Asisten Darurat 24 Jam
- Garasi.id: Beli Mobil Bekas Kini Bisa Lebih Pasti, Bukan Sekadar Tebakan
- Mobil Bermasalah Saat di Jalan, Layanan Ini Siap Bantu 24 Jam
- Rayakan Ultah ke-8, Garasi.id Hadirkan Promo Spesial untuk Perawatan Mobil
- Asisten Darurat, Layanan Andalan saat Mobil Mogok di Jalan
- Belasan Kendaran Mogok Karena Pertalite Tercampur Air di SPBU Trucuk Klaten