Layanan Ini Bisa Jadi Solusi Saat Mobil Mogok di Jalan, Siaga 24 Jam

Garasi.id menghadirkan layanan darurat untuk memberi pertolongan langsung ketika hal tak terduga terjadi di jalan. Foto: Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Mengendarai kendaraan pribadi seperti mobil menjadi pilihan tepat bagi masyarakat yang memiliki mobilitas tinggi.

Namun, setiap perjalanan tidak lepas dari musibah seperti ban bocor, mobil mogok tiba-tiba, hingga kehabisan BBM.

Tentu hal itu membuat pemilik mobil kerepotan.

Melihat hal itu, Garasi.id menghadirkan layanan darurat selama 24 jam.

Hal itu mereka lakukan untuk memberikan bantuan kepada pemilik mobil yang mengalami kendala di jalan.

Ardyanto Alam, CEO Garasi.id mengungkapkan pihaknya ingin menghadirkan dukungan nyata bagi siapa pun yang mengandalkan kendaraan pribadi dalam kesehariannya.

Layanan ini hadir untuk memberi pertolongan langsung ketika hal tak terduga terjadi di jalan.

Cukup satu klik,bantuan datang. Pengguna tidak perlu panik dan bingung lagi.

