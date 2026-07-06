Layanan Jantung Komperhensif di Tzu Chi Hospital: Pasang Ring hingga Skrining

jpnn.com, JAKARTA - Gangguan jantung sering tidak langsung menunjukkan tanda yang jelas. Pada sebagian orang, keluhan seperti dada terasa berat, napas pendek, atau jantung berdebar kadang dianggap sebagai kondisi biasa.

Padahal, gejala tersebut bisa menjadi sinyal awal adanya masalah pada pembuluh darah atau fungsi jantung.

Pada kasus tertentu, masalah pada jantung dapat membutuhkan tindakan lanjutan seperti pemasangan ring jantung.

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Namun, besaran biaya pemasangan ring jantung tidak selalu sama pada setiap pasien. Jumlah ring yang dibutuhkan, tingkat penyumbatan pembuluh darah, bahkan jenis stent dapat memengaruhi total biaya tindakan.

Karena itu, sebelum mendapatkan estimasi biaya, pasien umumnya perlu menjalani pemeriksaan jantung terlebih dahulu. Di Tzu Chi Hospital PIK, pemeriksaan awal dapat dilakukan melalui Paket Skrining Jantung!

Layanan Jantung Tzu Chi Hospital

Tzu Chi Hospital PIK adalah salah satu rumah sakit jantung terbaik di Jakarta yang memiliki fasilitas dan layanan kardiologi yang lengkap, mulai dari cath lab hingga tindakan pemasangan ring jantung. Mari bedah satu per satu layanan yang tersedia, yaitu:

1. Pasang Ring Jantung (Stent)

Prosedur minimal invasif untuk membuka pembuluh darah jantung yang menyempit atau tersumbat akibat plak guna membantu mengembalikan aliran darah tanpa perlu operasi terbuka.