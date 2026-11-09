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Layanan Mandiri Taspen Jakut Bakal Dipindahkan ke Menteng

Layanan Mandiri Taspen Jakut Bakal Dipindahkan ke Menteng
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Bank Mandiri Taspen (logo). Foto dok Mandiri Taspen

jpnn.com, JAKARTA - Bank Mandiri Taspen terus berusaha untuk meningkatkan kualitas dan optimalisasi pelayanan kepada para nasabah.

Salah satunya dengan melakukan pemindahan seluruh layanan Kantor Cabang Pembantu (KCP) Jakarta Utara ke KCP Jakarta Imam Bonjol, yang berlokasi di Gedung Graha Mandiri, Jalan Imam Bonjol Nomor 61, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat.

Sebelumnya, KCP Jakarta Utara berlokasi di Jalan Enggano Blok B Nomor 7–6, Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara.

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Pemindahan layanan ini merupakan bagian dari komitmen Bank Mandiri Taspen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dengan menghadirkan fasilitas perbankan yang lebih optimal, nyaman, dan mudah diakses oleh nasabah.

Sehubungan dengan hal tersebut, seluruh layanan perbankan yang sebelumnya tersedia di KCP Jakarta Utara tetap dapat diakses oleh nasabah melalui KCP Jakarta Imam Bonjol mulai tanggal efektif perpindahan.

Bank Mandiri Taspen menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kepercayaan serta loyalitas seluruh nasabah. Kami juga memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin timbul selama proses perpindahan layanan berlangsung.

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Bank Mandiri Taspen senantiasa berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik dan terus mendampingi nasabah dalam memenuhi kebutuhan layanan perbankan. (cuy/jpnn)


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Mandiri Taspen untik cabang Jakarta Utara akan dilakukan pemindahan pelayanan ke kawasan Menteng, Jakpus.


Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan

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