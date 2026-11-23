jpnn.com, JAKARTA - McDonald’s Indonesia mengumumkan kemitraan dengan Dash Electric, perusahaan logistik berbasis motor listrik lokal, untuk memperkuat layanan McDelivery di 108 restoran yang tersebar di Jawa, Bali, dan Medan.

Kolaborasi itu bukan sekadar urusan memindahkan makanan dari dapur ke meja makan.

Lebih dari itu, langkah ini menjadi cara McDonald’s menjaga keandalan layanan sekaligus merawat bumi lewat armada yang lebih ramah lingkungan.

Bagi banyak keluarga di Indonesia, McDelivery punya tempat tersendiri dalam ingatan.

Sejak pertama kali menginjakkan kaki di Tanah Air pada 1991, McDonald’s langsung memperkenalkan layanan pesan antar, saat itu pelanggan masih harus memutar nomor telepon restoran satu per satu.

Zaman bergerak, kebiasaan pun bergeser. Dari nomor legendaris 14045 pada 2004 hingga hadir di aplikasi resmi McDonald’s pada 2019.

"Bagi kami, layanan pesan antar bukan hanya tentang mengantarkan makanan, tetapi juga menghadirkan kemudahan dan pengalaman yang dapat diandalkan bagi pelanggan," ungkap Managing Director McDonald's Indonesia Kitson Choong dalam keterangannya, Senin (23/11).

Menurut Kitson, kemitraan dengan Dash Electric merupakan jawaban atas kebutuhan operasional yang makin dinamis, terutama dalam memastikan ketersediaan pengemudi dengan armada motor listrik.