Layanan Neurologi Siloam Hospitals TB Simatupang Raih Diamond Excellence Award

jpnn.com - Layanan stroke Siloam Hospitals TB Simatupang meraih pengakuan di tingkat internasional dan layanan saraf secara keseluruhan di tingkat nasional.

Rumah sakit tersebut menjadi satu-satunya rumah sakit umum swasta di Jakarta yang meraih Diamond Excellence Award untuk Layanan Saraf dalam Pemeringkatan Rumah Sakit Tingkat Nasional 2026 dari Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI).

Di tingkat internasional, Siloam Hospitals TB Simatupang juga kembali memperoleh Diamond Status ANGELS Awards dari World Stroke Organization (WSO) untuk periode Q3 2025–Q2 2026, sekaligus menandai pencapaian Diamond ke-12 sejak 2022.

Bertepatan dengan peringatan World Stroke Day, kedua penghargaan itu memperkuat posisi Siloam Hospitals TB Simatupang sebagai Stroke Ready Hospital, yang mampu menghadirkan layanan penangananstrokeyang cepat, terintegrasi, dan berstandar internasional guna meningkatkan keselamatan serta kualitas hidup pasien.

Spesialis Saraf dari Siloam Hospitals TB Simatupang dr. Dina Meliana, SpN, DAIFIDN menjelaskan sebagai Stroke Ready Hospital, Siloam Hospitals TB Simatupang telah menerapkan sistem penanganan stroke terintegrasi didukung dokter dan perawat terlatih khusus.

“Kami telah mampu memulai trombolisis pada pasien yang memenuhi kriteria dalam waktu kurang dari 60 menit sejak tiba di rumah sakit (door-to-needle time),” ujar dr. Dina.

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Menurut dia, pada stroke iskemik, obat trombolitik membantu melarutkan bekuan darah yang menyumbat pembuluh darah otak untuk mengurangi risiko kecacatan.

Terapi diberikan setelah evaluasi dokter dan pencitraan otak menyingkirkan perdarahan serta memastikan kelayakan pasien. Trombolisis intravena umumnya diberikan sesegera mungkin dalam 4,5 jam sejak awal gejala atau terakhir diketahui normal.