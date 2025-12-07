menu
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Layanan Paspor Simpatik Sukses Digelar di The Park Mall Semarang

Layanan Paspor Simpatik Sukses Digelar di The Park Mall Semarang

Layanan Paspor Simpatik Sukses Digelar di The Park Mall Semarang
Kegiatan paspor simpatik yang digelar di The Park Mall Semarang. Dok: source for JPNN.

jpnn.com, SEMARANG - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang menggelar kegiatan layanan paspor simpatik. Kegiatan itu digelar di The Park Mall Semarang, Sabtu (6/12).

Kegiatan yang berlangsung pada pukul 10.00 hingga 17.00 ini berlangsung lancar tanpa kendala berarti, serta mendapatkan respons positif dari masyarakat yang hadir.

Dalam pelaksanaannya, tercatat sebanyak 48 orang mengajukan permohonan paspor. Dari jumlah tersebut, 25 merupakan pemohon paspor baru sementara 23 lainnya adalah pemohon paspor penggantian. Mayoritas pemohon membuat paspor untuk keperluan wisata.

Kegiatan layanan itu menjadi bukti komitmen Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Tengah bersama Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang dalam menghadirkan pelayanan yang mudah dijangkau.

Dengan hadir langsung di pusat perbelanjaan, masyarakat dapat mengakses layanan imigrasi dengan lebih praktis.

Melalui penyelenggaraan Paspor Simpatik ini, diharapkan kualitas pelayanan publik semakin meningkat dan mendukung kebutuhan mobilitas masyarakat.

Program ini juga menjadi upaya nyata untuk mendekatkan layanan imigrasi kepada komunitas luas di wilayah Semarang dan sekitarnya. (cuy/jpnn)

 
Layanan paspor simpatik mendapatkan respons positif setelah dilegar di The Park Mall Semarang.


Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan

