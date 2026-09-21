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Layanan Pelindo Banten di Pelabuhan Ciwandan Percepat Distribusi Pangan

Layanan Pelindo Banten di Pelabuhan Ciwandan Percepat Distribusi Pangan
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Pelabuhan Ciwandan terus memainkan peran penting dalam mendukung kelancaran pasokan bahan baku industri pangan nasional. Foto: dok Pelindo

jpnn.com, JAKARTA - Pelabuhan Ciwandan terus memainkan peran penting dalam mendukung kelancaran pasokan bahan baku industri pangan nasional.

Plt. General Manager Pelindo Regional 2 Banten Achmad Yoga Suryadarma mengatakan pelayanan demi kelancaran pasokan pangan, pelabuhan melayani bongkar muat komoditas gandum. 

“Dukungan tersebut diwujudkan melalui kesiapan fasilitas dan layanan kepelabuhanan yang mampu menunjang penanganan komoditas curah kering dalam volume besar,” ujar Yoga, Senin (21/9).

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Yoga menjelaskan salah satu bukti keandalan layanan tersebut ditunjukkan melalui keberhasilan penanganan kapal MV INCE EVRENYE yang sandar di Dermaga 05C Pelabuhan Ciwandan pada 30 April hingga 7 Mei 2026. 

Dalam kegiatan tersebut, Pelabuhan Ciwandan berhasil melayani bongkar muat gandum curah sebanyak 73.700 Metric Ton (MT).

Selain itu, sepanjang 2025, Pelabuhan Ciwandan tercatat melayani arus komoditas gandum sebanyak 935.568 MT. 

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Memasuki periode Januari hingga Juli 2026, volume gandum yang dilayani telah mencapai 665.098 MT. 

“Capaian tersebut menunjukkan kepercayaan pengguna jasa terhadap keandalan operasional Pelabuhan Ciwandan,” jelas Yoga.

Pelabuhan Ciwandan terus memainkan peran penting dalam mendukung kelancaran pasokan bahan baku industri pangan nasional.

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