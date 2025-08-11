Layanan SAMOLI di Yogyakarta Tuai Apresiasi dari Kementerian BUMN

jpnn.com, YOGYAKARTA - Inovasi berupa Samsat Mobile Lima Tahunan (SAMOLI) yang ada di Yogyakarta menarik perhatian bagi masyarakat.

Melalui layanan tersebut, warga bisa membayar pajak tahunan hingga mengganti pelat nomor kendaraan lima tahunan yang memudahkan penggantian pelat di luar kantor Samsat induk.

Kehadiran SAMOLI menarik perhatian Kementerian BUMN dan Jasa Raharja. Dalam kunjungan dinas ke Kota Yogyakarta, Faturohman selaku Asisten Deputi Bidang Industri Perkebunan dan Kehutanan sekaligus Pelaksana Tugas Asisten Deputi Bidang Jasa Asuransi dan Dana Pensiun Kementerian BUMN, meninjau langsung proses layanan tersebut.

“SAMOLI adalah bukti nyata bahwa pelayanan publik dapat terus berinovasi untuk memberikan kemudahan. Kami berharap layanan ini menjadi contoh bagi provinsi lain, karena saat ini SAMOLI merupakan satu-satunya di Indonesia,” ujar Faturohman dalam siaran persnya, Senin (11/8).

SAMOLI menjadi terobosan penting dalam pelayanan administrasi kendaraan bermotor.

Sebelumnya, proses ganti pelat lima tahunan hanya dapat dilakukan di kantor Samsat. Kini, masyarakat bisa melakukannya melalui layanan keliling yang lebih dekat dan praktis, sehingga menghemat waktu, biaya, sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan.

Bagi Jasa Raharja, inovasi ini sejalan dengan misi perusahaan. Sebagai BUMN yang mengelola Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), Jasa Raharja berkepentingan mendukung kelancaran dan kemudahan layanan samsat.

“Kami di Jasa Raharja percaya bahwa inovasi pelayanan publik adalah kunci kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat. Kehadiran SAMOLI di Yogyakarta merupakan terobosan yang patut diapresiasi, dan kami siap berkolaborasi untuk memperluas penerapannya di daerah lain,” kata Direktur SDM dan Umum Jasa Raharja Rubi Handojo.