Layanan Service Palsu Kian Marak, Modena Imbau Konsumen Lebih Waspada
jpnn.com, JAKARTA - Dalam memilih peralatan elektronik rumah tangga, kualitas menjadi pertimbangan utama.
Namun, layanan purna jual yang terpercaya juga berperan penting agar produk tetap berfungsi optimal dalam jangka panjang.
Oleh karena itu, selain mencari brand yang memprioritaskan kualitas, penting juga memastikan produk yang digunakan, didukung dengan layanan purna jual resmi dan terjamin.
Namun, konsumen juga perlu tetap waspada dengan penawaran layanan purna jual yang tidak bertanggung jawab.
Banyak oknum tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan Modena dan menawarkan layanan service palsu (fake service).
Oknum seperti ini sering kali menggunakan nama Modena tanpa izin, mencantumkan nomor palsu, atau membuat situs web tiruan untuk menipu konsumen.
Head of Customer Care Modena, Rully Sujarko mengungkapkan penggunaan layanan palsu bisa sangat berisiko.
Konsumen bisa dirugikan dengan penggantian suku cadang yang tidak asli, penanganan oleh teknisi tidak terlatih, hingga kehilangan garansi resmi produk.
Layanan service produk rumah tangga palsu marak, Modena mengimbau konsumen mengenali beberapa poin ini.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Perluas Portofolio Produk, Modena Rilis Pendingin Udara Baru, Ada 3 Varian
- Modena Resmikan Service Center Bandung Untuk Berli Perlidungan ke Konsumen
- Sepanjang 2025, Modena Hadirkan 10 Produk Water Heater, Ada yang Berbasis IoT
- Modena Meluncurkan Perlengkapan Dapur, Tak Hanya Estetik, Tetapi
- Modena Ajak Perusahaan Logistik Rusia Kembangkan Pelabuhan di Tanah Air
- Rayakan Hari Bumi, Modena Tanam 500 Mangrove di Pulau Harapan