Layanan Service Palsu Kian Marak, Modena Imbau Konsumen Lebih Waspada

jpnn.com, JAKARTA - Dalam memilih peralatan elektronik rumah tangga, kualitas menjadi pertimbangan utama.

Namun, layanan purna jual yang terpercaya juga berperan penting agar produk tetap berfungsi optimal dalam jangka panjang.

Oleh karena itu, selain mencari brand yang memprioritaskan kualitas, penting juga memastikan produk yang digunakan, didukung dengan layanan purna jual resmi dan terjamin.

Namun, konsumen juga perlu tetap waspada dengan penawaran layanan purna jual yang tidak bertanggung jawab.

Banyak oknum tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan Modena dan menawarkan layanan service palsu (fake service).

Oknum seperti ini sering kali menggunakan nama Modena tanpa izin, mencantumkan nomor palsu, atau membuat situs web tiruan untuk menipu konsumen.

Head of Customer Care Modena, Rully Sujarko mengungkapkan penggunaan layanan palsu bisa sangat berisiko.

Konsumen bisa dirugikan dengan penggantian suku cadang yang tidak asli, penanganan oleh teknisi tidak terlatih, hingga kehilangan garansi resmi produk.