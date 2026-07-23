Layanan SPBU di Palembang Dipastikan Berjalan Optimal

jpnn.com, PALEMBANG - Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, meninjau langsung pelayanan di SPBU 23.301.34 Noerdin Pandji dan SPBU 23.301.29 Kebun Bunga (Simpang Bandara), Palembang, Rabu (22/7).

Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal, sekaligus meninjau implementasi Program Subsidi Tepat dalam melayani kebutuhan energi masyarakat.

Dalam kunjungan tersebut, Mars Ega menginspeksi langsung proses penyaluran Biosolar bersubsidi melalui Program Subsidi Tepat berbasis QR Code.

"Kami ingin memastikan masyarakat yang berhak mendapatkan Biosolar bersubsidi memperoleh pelayanan yang nyaman. Karena itu kami hadir langsung di lapangan untuk melihat pelayanan, mendengar masukan konsumen, sekaligus memastikan Program Subsidi Tepat berjalan lancar," ujar Mars Ega.

Hingga 22 Juli 2026, implementasi Program Subsidi Tepat secara nasional mencatat lebih dari 3,9 juta kendaraan Biosolar Subsidi telah terdaftar, sementara lebih dari 12 juta kendaraan Pertalite telah terdaftar.

Selain itu, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Pertamina Patra Niaga bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus memperkuat layanan penyaluran Biosolar bersubsidi di wilayah Palembang.

Melalui pemantauan langsung di lapangan, penguatan implementasi Program Subsidi Tepat, serta sinergi bersama pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan, merupakan bentuk komitmen Pertamina Patra Niaga untuk terus menjaga keandalan penyaluran energi dan menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai produk dan layanan Pertamina, masyarakat dapat menghubungi Pertamina Customer Solution 135.(chi/jpnn)



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