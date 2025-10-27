menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Bisnis » Layanan SPBU Pertamina, Semakin Nyaman & Berkualitas dengan Program Serv-Q

Layanan SPBU Pertamina, Semakin Nyaman & Berkualitas dengan Program Serv-Q

Layanan SPBU Pertamina, Semakin Nyaman & Berkualitas dengan Program Serv-Q
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pertamina Patra Niaga menghadirkan pengalaman baru yang lebih nyaman di SPBU Pertamina Signature 31.122.04 Pondok Indah. Foto dok Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - Masyarakat kini semakin merasakan peningkatan kualitas layanan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina.

Melalui tim khusus Serv-Q (Service Quality), Pertamina Patra Niaga memastikan seluruh SPBU di Indonesia memberikan pengalaman terbaik bagi pelanggan, mulai dari mutu produk, kebersihan fasilitas, hingga standar pelayanan yang prima.

Kenyamanan tersebut dirasakan oleh masyarakat yang rutin memanfaatkan fasilitas SPBU Pertamina di perjalanan.

Baca Juga:

“Kalau misalnya waktu salat, saya suka mampir ke SPBU Pertamina untuk salat dulu. Tempatnya bersih, jadi nyaman buat salat juga,” ujar Abdi salah satu pelanggan di SPBU Pertamina Kuningan.

“Kepercayaan masyarakat dibangun dari konsistensi pelayanan. Melalui program Serv-Q ini, kami memastikan mutu produk BBM selalu sesuai spesifikasi, fasilitas SPBU bersih dan nyaman, serta pelayanan di lapangan senantiasa prima,” kata Roberth MV Dumatubun, Pj. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga.

Selain menjaga kualitas produk, tim Serv-Q juga bertugas memastikan kebersihan dan kerapihan seluruh fasilitas SPBU.

Baca Juga:

Area pengisian, toilet, hingga musala menjadi perhatian khusus agar pelanggan merasakan kenyamanan maksimal ketika bertransaksi di SPBU Pertamina.

Tak hanya dari sisi kenyamanan, kualitas produk dan kemudahan layanan digital juga menjadi daya tarik bagi pelanggan.

Pertamina Patra Niaga berkomitmen memenuhi aspek pelayanan terbaik, mulai dari kualitas produk, kondisi fasilitas, hingga sikap dan profesionalitas petugas.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI